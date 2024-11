Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania scivola in campionato: vince Rapallo 11 - 9

La caduta delle dee. Prima sconfitta stagionale nel campionato di A1 di pallanuoto per l'Ekipe Orizzonte: le catanesi hanno perso 11-9 a Rapallo, svegliandosi troppo tardi. La formazione ligure ha dimostrato d'essere insidiosa, ma le campionesse d'Italia sono state molto al di sotto degli standar a cui hanno abituato tutti. Uno stop, per la squadra allenata da Martina Miceli, che non è il miglior viatico per la prossima trasferta di Champions, sabato in Spagna contro il Sant Andreu.

Partita subito in salita per le rossazzurre, con le padrone di casa avanti 4-2 a fine primo tempo. Seconda frazione vinta 3-2 dalle ospiti. Terzo parziale conquistato ancora dal Rapallo, per 3-0, che ha reso vano il 4-2 delle etnee nel quarto tempo.

"Sicuramente - ha detto Giulia Viacava, numero 4 dell'Ekipe Catania - oggi siamo state la brutta copia di noi stesse e non possiamo permetterci di partire andando sotto 3-0. Dobbiamo resettare subito, tra quattro giorni giocheremo una partita importante in Coppa e dovremo essere brave a ritrovare la concentrazione e la compattezza tra di noi. Contro il Rapallo siamo state poco ciniche e poco cattive. Analizzeremo immediatamente gli errori commessi e faremo di tutto per riscattarci subito"