Calcio a 5, Futura Rosolini irrefrenabile: batte il San Nicolò in Coppitalia (7-3)

La Futura Rosolini non rallenta neppure in Coppa Italia. La capolista di C1 del campionato di calcio a 5, al termine di una gara spuneggiante ha battuto il San Nicolò con il punteggio di 7 a 3 (gara di andata). Al PalaTricomi è stata la giornata di grazia di Franco Gil, autore di una tripletta, a portare la squadra verso il successo. Mai messo in discussione il risultato con la Futura che ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Gli altri gol sono stati realizzati da Farieri, Matteo Ciccazzo ed una doppietta di Gennaro Raffaele. Il team rosolinese soddisfatto al termine della gara. "Abbiamo affrontato la partita di Coppa con lo stesso impegno del campionato - dice il vice presidente Corrado Genesi - Abbiamo strameritato la vittoria contro il San Nicolò, ma il nostro cammino è ancora lungo".

(Nella foto il vice presidente della Futura Rosolini, Corrado Genesi)