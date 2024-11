Aeroporto, Flay Comiso: la tassa di soggiorno a compagnia aerea che voli sul Pio La Torre

La tassa di soggiorno dei Comuni del Ragusano e di quelli che fanno riferimento all'aeroporto di Comiso ad una compagnia aerea per un'azione di co-marketing. Serve una compagnia aerea che abbia uno storico di affidabilità e credibilità, operante da anni nel settore. E' la proposta di "Fly Comiso", un’associazione che opera nei Social Media dal 2007 ed è stata protagonista dell’apertura dell’aeroporto di Comiso a supporto dell’ex società di gestione, la Soaco, a maggioranza iblea.

La proposta è rivolta ai sindaci che si dovrebbero riunire venerdì, su sollecitazione della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, per studiare soluzioni necessarie al rilancio dell'aeroporto "Pio La Torre" che sabato scorso è stato chiesto con una manifestazione promossa dal Comitato per l'aeroporto, manifestazione disertata da molti sindaci del Ragusano e da quasi tutti i politici del territorio. Secondo Fly Comiso si dovrebbero definire studi sulle presenze straniere e quali tratte possano essere più prolifiche per incrementare i flussi turistici sul territorio.