Palermo: testa di cavallo e mucca squartata, intimidazione ad Altofonte

Intimidazione ad un imprenditore edile nel Palermitano. All'uomo, come nel film Il Padrino, nella sua casa di Poggio San Francesco, ad Altofonte, sono stati fatti trovare una testa di cavallo mozzata sul sedile di un escavatore e poi una mucca gravida, con il vitello lasciato sul corpo squartato del bovino, davanti all'abitazione. Un atto intimidatorio che sembrerebbe in perfetto stile mafioso. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri di Monreale. Indagini sono in corso.

Solidarietà all'imprenditore è stata manifestata dalla sindaca di Altofonte, Angela De Luca.