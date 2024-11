Maltrattamenti nel carcere di Trapani, arrestati 11 agenti penitenziari e 14 sospesi

Tortura e abuso di autorità contro i detenuti al carcere Pietro Cerulli di Trapani, ma anche falso ideologico. Sono i reati contestati a undici agenti finiti agli arresti domiciliari, mentre altri quattordici sono stati sospesi dal pubblico ufficio. Sono complessivamente 46 gli indagati, nell'ambito di un'indagine partita nel 2021. L'ordinanza del gip è stata eseguita dal Nucleo Investigativo regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo, con l'ausilio di alcuni reparti territoriali coordinati dal Nucleo Investigativo Centrale.

L'indagine è scattata a seguito di denunce di alcuni detenuti della Casa Circondariale di Trapani che avrebbero subito maltrattamenti.

"Abbiamo saputo dell'operazione che ha coinvolto molti colleghi della polizia penitenziaria del carcere di Trapani - dichiara all'Italpress Gioacchino Veneziano, Segretario Regionale UILP, Polizia Penitenziaria - ovviamente siamo basiti, anche perché personalmente molti di questi colleghi, uomini e donne, li conosco personalmente. Noi siamo certi che i colleghi dimostreranno la loro estraneità ai fatti, fermo restando che chi ha sbagliato deve pagare. Ho piena fiducia nella magistratura".

Circa venti i casi scoperti nel carcere di Trapani. Nel reparto dove avvenivano le violenze"fino a quel momento non vi erano telecamere - ha spiegato il procuratore Paci -. In questa sorta di girone dantesco sembra leggere parti dei Miserabili di Victor Hugo". L'indagine si sviluppa dal 2021 dal 2023 sulla base delle dichiarazioni dei detenuti, approfondite e verificate. Il nucleo investigativo di Palermo ha seguito le indagini e installato le telecamere dalle quali emergono le violenze. Il procuratore ha parlato dello stato di degrado e dello stress generale che si viveva nel carcere anche per gli agenti di polizia penitenziaria, "ma questo non legittima assolutamente le violenze", ha sottolineato. "Abbiamo eseguito ieri sera undici misure cautelari e quattordici misure interdittive di sospensione dall'esercizio della funzione nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria del carcere Cerulli di Trapani. Il gip non ha accolto tutte le richieste, gli indagati sono 46", ha concluso.