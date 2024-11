Pachino, spara agli uccelli e colpisce casolare: cacciatore denunciato

Nonostante non fosse consentita la caccia, il divieto non ha fermato un cacciatore di 75 anni che, forse per pigrizia, dalla sua auto, ferma nei pressi di contrada Balatazze, ha esploso un colpo di fucile con l'intento di colpire un volatile ma ha invece centrato un casolare per fortuna non abitato. E' accaduto a Pachino, in provincia di Siracusa. Alcuni passanti, udito lo sparo, hanno informato la Polizia di Stato.

L'equipaggio di una volante, intervenuto sul posto, ha individuato il cacciatore, che è stato identificato e denunciato per il reato di esplosioni pericolose. Inoltre, ha sequestrato al settantacinquenne un fucile semiautomatico regolarmente detenuto

16 cartucce calibro 12, ritirando i permessi per il porto di fucile per uso sportivo e per la caccia.