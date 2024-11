Il Siracusa fa flop in Coppa Italia, l'Enna vince in rimonta e supera i sedicesimi

Il Siracusa fuori casa fa flop anche in Coppa Italia. Gli azzurri di Marco Turati escono con le ossa rotte dal 'Gaeta' di Enna. Vince l'Enna in rimonta e supera i sedicesimi di finale, mentre gli azzurri tornano a casa sconfitti. A un discreto avvio degli ospiti, è seguito un secondo tempo disastroso. Gli azzurri passano in vantaggio dopo appena 10 minuti di gioco grazie ad un gol di Limonell, il migliorein campo tra gli azzurri. Al 15' i siracusani restano in dieci uomini per l'ingenua espulsione di Falla. In inferiorità numerica, gli ospiti riescono a chiudere il primo parziale in vantaggio.

Nel secondo tempo la musica cambia. L'entrata in campo di Cicirello, consente ai padroni di casa di agguantare il pareggio con la trasformazione dello stesso capitano. Poi al 22' l'Enna si porta in vantaggio grazie ad un eurogol di Cristiano. Il Siracusa ha ancora forza nelle gambe per reagire. Ed al 26' Longo mette la sfera alle spalle del portiere Simeoli direttamente su calcio piazzato. La partita, però, non è finita perchè i padroni di casa chiudono iconti al 43' piazzando la botta del 3 a 2 con Bamba. Siracusa fuori dalla Coppa a testa bassa, l'Enna inconterà la Reggina agli ottavi.