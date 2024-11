Volley Modica: gli under 19 continuano a vincere

Settimana impegnativa per le formazioni giovanili della Volley Modica che dopo il riposo forzato di quella precedente, dove la formazione under 19 osservava il turno di riposo e l'under 17 è stata fermata dall'allerta meteo che ha impedito di giocare in casa della Paomar a Solarino, tornano in campo per continuare il cammino nel campionato territoriale di competenza.

Lunedì la formazione under 19 (nella foto)si è imposta con un netto 3 – 0 (13/25, 14/25, 13/25) sul campo della Pro Players Siracusa.

Derby ibleo sabato pomeriggio alle 17,30, nel campionato di serie C, quando Gabbiano Pozzallo e Volley Modica al “Geodetico” saranno faccia a faccia. Il pronostico penderà dalla parte della formazione della città marinara, ma i ragazzi di Ciccio Italia, che nel turno precedente sono stati sconfitti 3 – 0 al “PalaBucalo” dalla capolista Santa Teresa Riva, faranno di tutto per giocarsela alla pari e provare a sovvertire il pronostico.