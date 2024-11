Modica Calcio, 4 giornate di squalifica inflitte a Maimone

Il Modica fa la conta dei danni dopo la sconfitta di domenica scorsa, AL 96', sul campo del Milazzo. Oltre ai punti persi, ci sono da considerare, per la gara interna di domenica prossima contro la Leonfortese, le assenze degli infortunati Palmisano, Neto, e Francofonte. Ma l'allenatore Ferrara dovrà anche studiare le alternative a Maimone e Incatasciato, squalificati. A Maimone il giudice sportivo ha inflitto 4 giornate di stop per le frasi offensive rivolte all'arbitro alla fine della partita di Milazzo; una giornata di squalifica per Incatasciato. I rossoblù stanno attraversando un periodo di appannamento collettivo. troppi errori e troppo nervosismo e, soprattutto, un reparto difensivo in grande confusione. La gara di domenica potrebbe rappresentare una svolta in positivo se il Modica riuscirà a vincere e, quindi, ad approfittare dello scontro tra Vittoria e Milazzo.