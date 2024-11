Scempio ambientale a Targia, nuove discariche a cielo aperto a Siracusa

Uno scempio ambientale alla periferia di Siracusa. Lo dimostrano gli scatti fotografici di Nuovo sud fatti domenica scorsa in contrada Targia verso le 13. L'area trasformata in discarica a cielo aperto si trova a pochi metri dai cancelli del Centro comunale di raccolta dei rifiuti. Un tempo questa contrada era nota per la coltivazione dei peperoni 'I pipi ra taggia', oggi è un proliferare di spazzatura di ogni genere. Inerti, carcasse di animali, ingombranti e vecchi elettrodomestici.

Anche i cassonetti della raccolta sono stracolmi di spazzatura di ogni genere, non assimilabile a quella tradizionale. Ma è davvero difficile rimuovere questo scempio? Dall'amministrazione comunale aspettiamo risposte concrete. Magari prima di Natale.

(reportage di Valentino Cilmi)