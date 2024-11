Violenza contro le donne, una conferenza all'ospedale di Lentini

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Fondazione Onda ETS ha organizzato la quarta edizione dell’(H) Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre 2024.

Attraverso gli ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza che prendono parte all’iniziativa saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui.

Nell’ospedale di Lentini, facente parte della Rete Bollini rosa della Fondazione Onda ETS, con inizio alle ore 10,30 del 25 novembre, si svolgerà la conferenza sul tema “L’integrazione Ospedale-Territorio nei confronti delle Donne Vittime di Violenza”. Ne dà notizia il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si terrà nella sala convegni del presidio ospedaliero e vedrà, alla presenza della Direzione strategica aziendale, delle Direzioni sanitaria e amministrativa del presidio ospedaliero, dei sindaci del comprensorio, dei rappresentanti delle Istituzioni locali, dell’Ordine dei medici, dei Centri antiviolenza e del mondo dell’associazionismo, gli interventi di direttori e responsabili di reparti e servizi ospedalieri e territoriali al cui interno sono stati previsti percorsi dedicati secondo la procedura aziendale predisposta dal Coordinamento Violenza di genere dell’Asp di Siracusa diretto da Adalgisa Cucè.

A moderare gli interventi sarà il coordinatore sanitario dell’ospedale di Lentini Andrea Conti. L’obiettivo è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.