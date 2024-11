Palermo, al Teatro Massimo in scena la fiaba di Gianni Rodari "La sirena di Palermo"

Andrà in scena nel Foyer del Teatro Massimo di Palermo nel 70° anniversario della “Dichiarazione Onu dei Diritti del Fanciullo”, alle 10 e 10.45 di venerdì 22 e alle 11.30 e 12.15 di sabato 23 novembre, “La Sirena di Palermo”. E' una fiaba senza tempo tratta dal Libro degli errori di Gianni Rodari. Un’opera lirica in due atti, coro di voci bianche e orchestra giovanile dell’associazione “Teatro dei Ragazzi APS”, realizzata nell’ambito del progetto “L’arte adotta un bambino”, che ha indetto un concorso per la composizione di un'opera fiaba in musica vinto dal giovane maestro Salvatore Passantino.

A esibirsi saranno 40 musicisti di età compresa tra i 10 e 22 anni, insieme a 30 coristi dai 6 ai 18, che l’associazione segue giornalmente dando loro la possibilità di frequentare gratuitamente, una volta raggiunto un buon livello, i licei musicali e i conservatori.