Più di un chilo di marijuana e 2 pistole in garage: coniugi arrestati a Catania

Una coppia di coniugi, di 59 e 46 anni, è stata arrestata ad Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania per detenzione abusiva di armi clandestine e per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nella loro abitazione, disposta dalla Procura del capoluogo etneo, militari dell'Arma hanno trovato 1.100 grammi di marijuana amnesia, 90 grammi di cocaina e una macchina per la preparazione di confezioni di sottovuoto.

In uno scantinato in uso alla coppia i carabinieri hanno sequestrato due pistole scacciacani modificate e rese offensive e letali considerate pertanto clandestine, un proiettile calibro 7,65 e due giubbotti antiproiettili. La coppia è stata arrestata e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.