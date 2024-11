Cede un pezzo di strada in viale Orsi a Siracusa: è il caos

Code infinite di veicoli in entrata ed in uscita a Siracusa, per una voragine che si è aperta sul manto stradale in via Necropoli del Fusco. La polizia locale ha disposto la chiusura al traffico di una parte della rotatoria di viale Paolo Orsi, lato via Necropoli del Fusco e Strada per Floridia, direzione via Columba. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia per mettere in sicurezza la zona, mentre i vigili urbani hanno disciplinato il traffico dei veicoli.

A quanto si apprende si sarebbe verificato il cedimento del manto stradale, con l’apertura di un foro profondo almeno 10 metri. Il tratto di strada è stato chiuso e verrà messo in sicurezza fino al ripristino. Restano da stabilire le cause.