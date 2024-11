Putin: 'Gli Usa spingono il mondo verso un conflitto mondiale, pronti ad ogni evenienza'

"Gli Usa stanno spingendo il mondo intero verso un conflitto globale", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin Il presidente russo Vladimir Putin è apparso in tv per rivolgere un discorso alle forze armate sulla situazione in Ucraina.

Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un "carattere globale":

La Russia ha colpito l'Ucraina con un nuovo missile balistico a medio raggio. L'attacco alla città ucraina di Dnipro è stato effettuato con un "nuovo missile convenzionale a raggio intermedio". Il suo nome in codice era Oreshnik, ha aggiunto. Lo riporta Sky News. In caso di escalation, la Russia risponderà in modo deciso e in modo simmetrico.

La Russia è pronta a risolvere pacificamente tutti i problemi, ma è pronta anche a "qualsiasi sviluppo degli eventi". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass.

L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di Astrakhan durante un attacco mattutino contro l'Ucraina. È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e a lungo raggio durante la guerra. Lo riporta il Guardian.

Il missile intercontinentale lanciato dalla Russia contro l'Ucraina non trasportava una testata nucleare. Lo riferisce una fonte militare ucraina all'Afp

L'Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all'interno della Russia, azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grave escalation.

Secondo l'aeronautica militare, l'attacco russo ha preso di mira aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro.