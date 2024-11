Palermo, lavori sul Ponte Corleone: scatta ordinanza, lavori il 2 dicembre

L'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso l'ordinanza 1352 per consentire l'eliminazione di linee in cavi interrati di E-Distribuzione sul Ponte Corleone Viale Reg. Siciliana Sud Est in direzione Catania Il provvedimento dispone la chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata ai lavori, l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 - 24,00, il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e la contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

L'avvio dei lavori è programmato per il 2 dicembre in orario notturno.