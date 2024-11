Il carcere di Siracusa come un hotel, sequestrati 36 telefonini e un chilo di hashish

Operazione della polizia penitenziaria nel carcere di Siracusa dove sono stati sequestrati complessivamente 36 telefonini e droga. Nel dettaglio, durante l'ispezione di un pacco postale destinato a un detenuto italiano, sono stati trovati 22 telefoni cellulari, quasi un chilo di hashish e 2,5 grammi di cocaina, nascosti in un doppio strato dello scatolo. In corso accertamenti per verificare l'esistenza di una possibile organizzazione criminale dietro questi traffici, considerando che i reclusi tenterebbero frequentemente di mantenere contatti con l'esterno per gestire attivita' illecite. Sotto il coordinamento della comandante di Reparto, Elisa Buscemi, inolte, e' stata condotta una perquisizione straordinaria in tre padiglioni, tra cui un piano riservato ai protetti del circuito di "alta sicurezza" e sono stati individuati 14 telefoni cellulari. "La Casa circondariale di Cavadonna si conferma il secondo istituto penitenziario siciliano per numero di detenuti, ma soffre di una grave carenza di personale in relazione alla popolazione reclusa", afferma il Sindacato polizia penitenziaria (Spp), "nonostante cio', gli agenti continuano a distinguersi per il loro spirito di servizio e la loro professionalita', garantendo importanti successi operativi, pur affrontando turni di lavoro che spesso superano le otto ore".