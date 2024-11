Lean Healthcare Award 2024, per reparto di Rianimazione di Siracusa

L’ASP di Siracusa ha ricevuto un importante riconoscimento durante la cerimonia di premiazione del Lean Healthcare Award 2024, che si è svolta il 21 novembre nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma. Il progetto SIRIA-Value, sviluppato per migliorare la prevenzione delle infezioni ospedaliere e ottimizzare le risorse nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Umberto I di Siracusa, ha vinto come idea progettuale Lean più originale con la seguente motivazione: “Per avere unito alla metodologia Value Based Healthcare i più recenti strumenti di innovazione tecnologica”.

Il progetto SIRIA-Value unisce innovazione tecnologica e miglioramento organizzativo con l’utilizzo di robot collaborativi e intelligenza artificiale, con l’obiettivo principale di prevenire le infezioni correlate all’assistenza, ottimizzando le procedure igieniche e migliorando la qualità delle cure dei pazienti ricoverati, automatizzando l’igiene e monitorando l’efficacia delle procedure che vengono tracciate con un sistema che certifica ogni trattamento in tempo reale.

"SIRIA-Value rappresenta un modello di integrazione tra tecnologie innovative e prassi organizzative – spiega il direttore dei Servizi Informatici e del Controllo di Gestione dell’ASP di Siracusa Santo Pettignano -. Ad esempio, l’adozione della robotica collaborativa e dell’intelligenza artificiale consente di standardizzare le procedure igieniche, migliorandone l’efficacia e riducendo il rischio di infezioni. Questi strumenti non sostituiscono il personale, ma lo supportano, liberandolo da compiti ripetitivi per consentirgli di concentrarsi su altre attività clinico/assistenziali. L’attenzione alla trasparenza e alla tracciabilità dei processi è un ulteriore elemento che rafforza la qualità complessiva delle cure offerte".

"Questo riconoscimento ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per migliorare i processi assistenziali e garantire un servizio sanitario più efficiente e sicuro – commenta il direttore generale Alessandro Caltagirone -. Il progetto SIRIA-Value non nasce solo per ridurre i rischi clinici o ottimizzare le risorse, ma anche per rispondere alle esigenze di pazienti e familiari, offrendo un sistema trasparente e orientato alla qualità. Il nostro impegno è continuare a investire in innovazione, valorizzando le competenze di tutto il personale coinvolto e sviluppando progetti che, come SIRIA-Value, mirano a migliorare l’efficacia dei servizi sanitari attraverso l’innovazione e un’organizzazione basata sul valore”.

Il sistema è già stato provato con successo in via sperimentale nel mese di ottobre e sarà installato, per essere definitivamente implementato nel reparto di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Siracusa, nella prima settimana di dicembre.