Ispica, Innocenzo Leontini e la "macchina del tempo": ritorna in Forza italia

Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica, ha ufficializzato il ritorno in Forza Italia nel corso di una conferenza stampa, a Villa Principe di Belmonte. Erano presenti anche il segretario provinciale, Giancarlo Cugnata, la senatrice Daniela Ternullo, l’assessore comunale Massimo Dibenedetto e il consigliere comunale Lorenzo Ricca.

Hanno annunciato il passaggio in Forza Italia anche l’assessore Massimo Dibenedetto e i consiglieri Lorenzo Ricca e Ketty Roccasalva.

il segretario provinciale Giancarlo Cugnata, ha dichiarato: “Il ritorno dell’onorevole Innocenzo Leontini e’ per noi certamente un valore aggiunto per la sua storia, per quello che ha rappresentato per il partito. L’onorevole Leontini è stimato da tutto il partito dal segretario nazionale Antonio Taiani, al Presidente Schifani e da tutta la classe dirigente”.

Innocenzo Leontini ha spiegato il motivo del suo allontanamento ma soprattutto del suo rientro nel partito: due volte al governo regionale, guidando gli assessorati alla sanità e all’agricoltura e infine deputato europeo.

Leontini infatti dopo la candidatura a sindaco di Ispica e dopo l'elezione con una lista civica ha deciso che era arrivato il momento di ritornare in quello che da sempre è stato il suo partito.

NELLA FOTO, da sinistra: Cugnata, Leotntini, Ternullo