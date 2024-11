Modica, scontro tra un'auto e un ciclomotore: grave uno scooterista 18enne

Un giovane scooterista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina in contrada Sant'Elena-Pizzilli, alla periferia di Modica. Il ragazzo, 18enne di Modica, era a bordo del suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Mercedes condotta da una donna modicana di 32 anni. L’impatto è stato violentissimo e la peggio è toccata al giovane che è stato scaraventato sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center dell'ospedale Garibaldi di Catania in prognosi riservata. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti da una pattuglia della Polizia locale di Modica. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.