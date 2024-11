Indetto dall'Asp di Catania concorso per 189 posti di dirigente medico

Indetto, dall'Asp di Catania, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi 189 posti della dirigenza medica e veterinaria. Queste le discipline: 18 posti di Anestesia e Rianimazione; 1 posto di Farmacologia e Tossicologia clinica; 7 posti di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; 43 posti di Emergenza Urgenza; 16 posti di Medicina Interna; 1 posto di Medicina Nucleare; 1 posto di Neuropsichiatria Infantile; 1 posto di Oncologia Medica; 72 posti di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 11 posti di Ortopedia e Traumatologia; 17 posti di Psichiatria; 1 posto di dirigente Veterinario, disciplina Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. In coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale e con il nuovo Piano del Fabbisogno 2024-26, recente approvato dalla Direzione Aziendale con il supporto del Dipartimento delle Risorse Umane, diretto da Santo Messina, l'Asp di Catania rilancia l'azione di reclutamento ordinario.