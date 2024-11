Trapani scatenato al 'Provinciale', i granata calano il poker al Latina

Il Trapani cancella le ultime brutte prove ed al Provinciale fa gol a ripetizione e conquista una vittoria mai messa in discussione. A Farne le spese è il Latina, dell'ex Boscaglia. E' finita 4 a 0 per i granata che hanno messo sotto fin dalle prime battute iniziali i laziali. Ad aprire le marcature è il solito Lescano. Va al bersaglio al 20' e venti minuti più tardi realizza la sua doppietta. Nella ripresa il Latina alza il baricentro ed è il Trapani è implacabile nelle ripartenze. Granata ancora in rete nel secondo tempo. Al 30' Bifulco e chiude con un poker al 41' Spina.