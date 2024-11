Calcio, il Modica cerca riscatto: al "Barone" c'è la Leonfortese

Modica Calcio chiamato all’esame Leonfortese, i rossoblu vogliono subito lasciarsi alle spalle il risultato di Milazzo e dimostrare la propria forza di gruppo tecnica e mentale. Mister Ferrara in questi giorni ha lavorato tanto con l’intento di tenere alta la tensione spronando i suoi a mantenere un atteggiamento combattivo. La formazione della Contea, vuole ripartire dal suo reparto avanzato parecchio prolifico con 23 gol fatti e dal capocannoniere del girone, Arquin. La Leonfortese occupa la zona mediana della classifica e vanta una vittoria esterna contro l’Imesi Atletico Catania e il pareggio in casa del Vittoria.

Ecco l’elenco dei convocati per la partita di Domenica 24 Novembre contro la Leonfortese al “Vincenzo Barone” di Modica, ore 15

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Alecci, Cacciola, Kondila, Messina, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Susino, Vitelli.

Indisponibili: Francofonte, Palmisano

Squalificati: Incatasciato, Maimone