Siracusa, messa per i giornalisti defunti e ricordo di Damiano Chiaramonte nel trigesimo

Nel trigesimo della scomparsa del giornalista Damiano Chiaramonte, l’Ucsi di Siracusa intende ricordare la memoria del giornalista. Mercoledì 27, alle ore 18, nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa verrà celebrata la Messa per ricordare Damiano e tutti i giornalisti defunti della provincia di Siracusa. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Ucsi di Siracusa con la collaborazione dell’Assostampa di Siracusa, insieme alla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime e all’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, che è anche delegato episcopale della Conferenza Episcopale Siciliana per le Comunicazioni sociali e la Cultura e concelebrata da don Aurelio Russo, rettore del Santuario Madonna delle Lacrime.