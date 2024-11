Ragusa, al Centro Studi Rossitto incontro su "Quale futuro per la scuola italiana"

Giovedì 28 novembre 2024 (alle ore 17.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà un incontro per discutere su una cocente tematica “Quale futuro per la scuola italiana. La riforma a cominciare da un nuovo curricolo?”. Dopo i saluti di Giorgio Chessari (presidente del Centro Studi Rossitto) seguiranno gli interventi di: Giovanna Criscione (già Ispettrice tecnica MIUR, vicepresidente “Piazza Futura”); Franco Lorenzoni (insegnante, scrittore, componente “Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni per il Curricolo 2012”); Valentina Chinnici (n ella foto), docente, presidente nazionale Centro Iniziativa Democratica Insegnanti e parlamentare regionale. Modera la serata: Vito Piruzza (giornalista). L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione del Centro Rossitto con “Piazza futura”.