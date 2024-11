Centro commerciale naturale: a Ibla atmosfera magica per le feste di Natale

A Ragusa Ibla straordinarie luminarie natalizie che stanno contribuendo sin da questi giorni ad attirare l’attenzione di visitatori e residenti. Il Centro commerciale naturale Antica Ibla è partner del Comune di Ragusa che ha impreziosito la città antica con una serie di mirabolanti suggestioni. Luci, mercatini, Christmas village con Babbo Natale e i suoi elfi, musica, esperienze per grandi e piccini, concerti, spettacoli e la via dei presepi. Non manca proprio niente. “Quest’anno Ibla – sottolinea il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – ha indossato il vestito buono, quello della festa. Devo ringraziare tutti i soci che si sono mossi con un unico intento e, dialogando con il Comune, siamo riusciti a pianificare delle iniziative molto interessanti, inserite in un calendario che va dal 7 dicembre al 6 gennaio e che sarà illustrato lunedì mattina a palazzo dell’Aquila con il sindaco che ringraziamo per avere ascoltato i nostri consigli. In effetti i primi riscontri che stiamo registrando sono interessanti e invitiamo tutti a venirci a trovare, a trascorrere queste serate di fine novembre e di dicembre assieme a noi. Ne vedremo davvero delle belle e sono sicuro che chi scoprirà dal vivo le decorazioni che sono state installate non potrà che rimanere estasiato. Stare a Ibla in questo periodo diventa un’emozione per sempre”.