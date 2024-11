Palermo, a Villa Magnisi raccolta fondi per i bimbi di Danisinni

A Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei medici di Palermo, l'associazione Follow The Sun Odv, in collaborazione con l'Omceo, rinnova l'appuntamento annuale di solidarietà "Aspettando il Natale... Insieme si può".

Oggi dalle 9 alle 20, i saloni della villa si trasformano in uno spazio espositivo dove artigianato, creatività e cultura si uniscono per una raccolta fondi a sostegno dei bambini della scuola primaria del quartiere Danisinni.

In vista delle festività natalizie, i visitatori possono acquistare oggetti unici e di qualità, pensati nel rispetto della natura e delle persone. Tra le iniziative, la vendita di litografie di una nota pittrice palermitana, la degustazione del dolce solidale e i sorteggi di creazioni donate dagli artisti partecipanti. Il ricavato sosterrà l'inserimento scolastico dei bambini delle famiglie più disagiate presso la scuola dell'infanzia e primaria Cuore Immacolato di Maria.

Ifondi raccolti garantiranno anche l'accesso alla mensa e alle attività pomeridiane, per offrire un'alternativa concreta alla vita in strada. Il quartiere Danisinni, periferia nel centro della città, "non ha nessuna struttura dedicata all'infanzia e all'accoglienza dei più piccoli. Obiettivo del progetto - ha detto Luciana Ardizzone, presidente della Follow The Sun Odv - è aiutare le famiglie bisognose che non riescono a garantire ai loro figli la frequenza della scuola dell'infanzia, con evidenti conseguenze negative, a volte irreparabili, sull'evoluzione socioculturale del contesto urbano".