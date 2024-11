'Storia delle mafie', una mostra l'1 dicembre a Palazzolo

Giuseppe Fava torna a Palazzolo Acreide, il suo paese natale, attraverso i suoi disegni e grazie alla mostra “Storia delle mafie” che inaugura domenica 1 dicembre, alle 17:00, a Spazio San Sebastiano, la galleria d’arte e centro culturale sito in piazza del Popolo 19, ai piedi dell’imponente scalinata della basilica Patrimonio UNESCO di Palazzolo Acreide, nato dalla sinergia tra la Parrocchia di San Sebastiano e la cooperativa Mediblei, con il contributo di Fondosviluppo, il fondo mutualistico della cooperazione italiana.

È la prima volta in Sicilia per la mostra “Storia delle mafie”, curata dalla PAMI (Pontificia Academia Mariana Internationalis, Santa Sede - Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi) e inaugurata per la prima volta al Museo delle Civiltà di Roma (27 gennaio 2022 - 20 febbraio 2022). Ripercorre e conserva memoria delle vicende che hanno segnato con inaudita ferocia e macabra violenza la storia del nostro Paese, in particolare quella della Prima Repubblica. Per la Pontificia Academia della Santa Sede “riportare all’attenzione i drammatici fatti di sangue che hanno caratterizzato la lotta alle organizzazioni mafiose ha un duplice obiettivo: il primo ha carattere storico, ovvero conservare nella memoria fatti atroci e sofferenze generate alle vittime ed ai loro familiari; il secondo invece vuole rappresentare un monito per le future generazioni, che quanto accaduto in passato non deve assolutamente ripetersi se si vuole continuare a vivere in una società segnata da una democrazia compiuta, che vede nei principi di libertà e dignità due valori insostituibili di riferimento della Costituzione”.