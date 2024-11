Siracusa città di rotatorie e piste ciclabili ma anche di strade che crollano

La voragine che si è aperta nell'ultima rotatoria tra viale Paolo Orsi ed il Fusco, sta provocando disagi alla circolazione stradale. Soprattutto agli automobilisti che provengono da Floridia o in uscita dallo svincolo di Siracusa dell'autostrada. Al 'capezzale' della strada ferita, operai tecnici e polizia municipale. Quanto tempo ci vorrà per ripristinare l'asfalto che si è aperto? I tecnici sono ottimisti e parlano di riasfaltare il tratto nella giornata di lunedì, ma è probabile che si possa arrivare a martedì mattina. Il cedimento non era stato previsto, nè controlli erano stati effettuati durante le abbondanti piogge delle scorse settimane. Succede anche questo a Siracusa, città di piste ciclabili e rotatorie disseminate dappertutto.