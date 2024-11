Schifani perde 2 miliardi, Provenzano (Pd): piangerà lacrime di coccodrillo

"Schifani si è fatto togliere sotto il naso 2 miliardi di sviluppo e coesione per metterli sul ponte sullo Stretto. Si è fatto spostare una parte rilevante del Pnrr su altre iniziative da parte di Salvini, senza fiatare. E'stato silente nella conferenza stato regioni sull'autonomia differenziata. E' un coccodrillo che piange. Piangerà presto lacrime di coccodrillo". Così il responsabile esteri del Pd, Beppe Provenzano, parlando a margine dell'iniziativa del Popolo democratico PopDem, in corso a Palermo. "Adesso si sperperano fondi per sagre e festini - prosegue - io sul caso Auteri ho detto che Schifani dovrebbe bloccare tutte queste tipologie di finanziamenti e nominare una commissione, perché tutta la filiera di organizzazione di sagre andrebbe rivista".