Calcio a 5, Futura Rosolini incassa un gol all'ultimo minuto: il Futsal Ferla fa 3 a 3

Inaspettato pareggio della Futura Rosolini che al PalaTricomi non va oltre il 3 -3 contro la mai doma formazione della Futsal Ferla. Seppur con un tasso tecnico superiore la capolista di Rosolini ha sofferto la tenacia degli ospiti. E quando il risultato viaggiava sulla vittoria del Rosolini, è risultato fatale l'ultimo minuto di gioco, quando il Ferla ha agguantato il 3 a 3. Se per la Futura si tratta di una beffa, esultano gli ospiti che alla vigilia non pensavano di fare risultato su un campo difficile. Con questa mezza battuta d'arresto il Rosolini perde la vetta della classifica che alla nona di campionato è occupata dal tandem Holimpia Siracusa e Viagrande. I gol per la Futura portano la firma di Luigi Ciccazzo, Alessandro Modica e Raffaele Gennaro.

RISULTATI 9^ GIORNATA

Pedara - Carlentini 5-4

Aretusa 94 - Marienselicona 4-5

Biancavilla - Holimpia Siracusa 5 - 8

San Nicolò - Librizzi 9-2

Scicli Sporting - Viagrande 0-3

Vigor Itala - Real Palazzolo 2 -2

Futura Rosolini - Futsal Ferla 3-3

CLASSIFICA HOLIMPIA SURACUSA E VIAGRANDE 22 PUNTI, FUTURA ROSOLINI 21, FUTSAL FERLA 20, SAN NICOLò 17, VIGOR ITALA 13, SCICLI SPORTING E PEDARA 12, REAL PALAZZOLO 11, MERIENSELICOLA 10, LIBRIZZI 9, BIANCAVILLA 5, CARLENTINI 4, ARETUSA 1.