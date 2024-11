Un eurogol di Acquadro ed il Siracusa espugna il 'Vitiello' di Scafati (Risultati e classifica)

Un capolavoro di Acquadro a un quarto d'ora dalla fine, permette al Siracusa di espugnare il 'Vitiello', battendo la Scafatese al termine di una gara che gli azzurri hanno controllato dal primo all'ultimo secondo. Una prova quella del Siracusa che cancella le opache prestazioni, sia in campionato, nelle gare esterne, che in Coppa Italia. Il gol partita è arrivato nel momento dove aumentava la pressione della squadra di Marco Turati. Da fuori area Acquadro ha pescato il jolly infilando all'incrocio dei pali della porta difesa da Becchi . Un vero e proprio eurogol che ridà ottimismo e fiducia alla squadra che conquista in solitaria la vetta della classifica.

Durante l'intera partita, mai è stata impegnato il portiere Iovino. Per lui soltanto ordinaria amministrazione. Allo scadere del primo tempo il Siracusa reclama un calcio di rigore. Alma conquista la sfera con l'aiuto di Puzone e crossa, Longo va giù in area: proteste per un contatto, ma il direttore di gara lascia continuare.

Nel secondo tempo prima del gol partita, azione veloce con Limonelli che serve Alma, bravo a liberare Puzone con il tacco: Chiariello è decisivo nell'anticipo su Maggio. Il punteggio cambia due giri di lancette più tardi: Acquadro raccoglie sulla trequarti, supera Aliperta e fulmina Becchi con un bolide imprendibile. I canarini rischiano anche all'80' sul guizzo di Limonelli che il giovane portiere non trattiene, Alma e Maggio non arrivano sulla sfera. Nel recupero la Scafese prova a raddrizzare la gara, il risultato però, non cambia.

SERIE D - GIRONE I - 13^ GIORNATA - 24/1

Acireale - Nissa 1-2

Akragas - Paterno' rinviata

Enna - Sambiase 0-3

Licata - Vibonese 0-1

Nuova Igea Virtus - Castrumfavara 2-2

Ragusa - Sancataldese 3-2

Reggina - Pompei 2-2

Scafatese - Siracusa 0-1

S. Agata - Locri 2-3

CLASSIFICA: Siracusa 29 punti; Scafatese, Vibonese 26; Reggina 25; Sambiase 23; Paternò 19; Castrumfavara 18; Igea Virtus 17; Nissa, Locri, Enna 16; Ragusa, Sant'Agata, Pompei, Sancataldese 13;

Licata 12; Acireale 11; Akragas 7.

Akragas e Paternò una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 14^ GIORNATA - 01/1

Castrumfavara - Scafatese

Locri - Ragusa

Nissa - Reggina

Paterno' - Licata

Pompei - S. Agata

Sambiase - Acireale

Sancataldese - Nuova Igea Virtus

Siracusa - Akragas

Vibonese - Enna