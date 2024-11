Il Messina perseguitato dalla sfortuna: cade in casa contro il Sorrento

Il Messina rimane perseguitato dalla sfortuna ed al 'Franco Scoglio' è costretto a lasciare l'intera posta in palio al Sorrento che vince con il minimo sforzo. I padroni di casa hanno di che lamentarsi per duegol annullati ed a nulla sono valse le proteste dei padroni di casa. La partita l'ha fatto il Messina, ma quel che contava era gonfiare la rete. E c'è riuscito un Sorrento per nulla trascendentale.

Gol annullato a Petrungaro, a segno con una spettacolare sforbiciata, per presunta posizione di fuorigioco. Sull’altro fronte, pericolosa incursione di Bolsuis, che non trova il compagno pronto a finalizzare l’azione. Prodigiosa parata, invece, di Del Sorbo al 32’ sul destro a giro di Garofalo, indirizzato all’incrocio. Altra rete non convalidata ai giallorossi: Marino realizza di testa, ma l’arbitro fischia per una presunta spinta dello stesso difensore su un avversario. Decisione arbitrale molto discutibile.

All’11’ della ripresa Sorrento in vantaggio; Bolsius realizza da posizione ravvicinata al termine di una veloce azione corale, iniziata dalla scorribanda mancina di Panico, lasciato scappare da Mamona. SMusso fallisce il raddoppio in contropiede. Nel finale, il Messina si proietta in attacco alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia.