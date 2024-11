Il Palermo gioca bene ma non vince, con la Samp finisce 1 a 1: Di Francesco in gol in rimonta

Finisce 1-1 al "Barbera" tra Palermo e Sampdoria le due big più attese di questo torneo cadetto che non riescono a decollare. I rosanero di Dionisi, pur giocando una buona gara non riescono ancora a far risultato in casa dove hanno vinto una sola volta; la Samp, nonostante i tanti assenti, conquista un buon punto interrompendo la striscia negativa dopo due sconfitte. I doriani, già incerottati, perdono dopo 1' Romagnoli, alle prese con problemi muscolari. Partita bloccata che vede il primo tiro in porta al 16' per il Palermo con Di Francesco, ma il pallone termina alto di poco. Al 20' ci prova Ranocchia da fuori ma anche questa volta la mira è di poco imprecisa. Al 14' ancora Palermo con cross di Ceccaroni da sinistra e colpo di testa di Henry con palla sopra la traversa. Il Palermo ci prova in tutti i modi, si tiene costantemente in attacco, ma è la Samp a passare in vantaggio alla prima conclusione in porta approfittando di una clamorosa indecisione della difesa di casa: su un tocco casuale di La Gumina in mezzo all'area la palla arriva a Nikolaou che praticamente la appoggia a Tutino che ringrazia, insacca e quasi si scusa con un gesto con i suoi ex tifosi. Nel recupero ci pensa Di Francesco a pareggiare i conti con un gran destro da fuori che si insacca sotto la traversa. Nella ripresa al 7' ancora Palermo con Ranocchia su calcio di punizione, Silvestri riesce ad arrivarci. Al 18' Doveri espelle Ferrari dopo una trattenuta su Verre, ma poi rivedendo l'azione al Var rubata la decisione in favore del giocatore doriano. Al 27' ennesimo tentativo da fuori sempre con Di Francesco, palla ancora alta. Al 30' ancora l'esterno rosanero avanza in velocità, entra in area e conclude a lato. Nel finale altra chance al 42' per Le Douaron. L'ultima occasione rosanero nel recupero ma Silvestri con una prodezza salva su Baniya.