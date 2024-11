Ferito in un incidente sulla Ragusa - Santa Croce: è morto al Cannizzaro

E' deceduto all'una e mezza di questa notte il giovane maliano, passeggero di uno scooter condotto da un 23enne straniero, che ieri intorno alle 6 del mattino si e' scontrato con un furgoncino sulla strada statale 60 Ragusa-Santa Croce. Il ventenne C.D. , originario del Mali e residente a Ragusa, e' stato prima trasferito in codice rosso all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove ha subito un primo intervento chirurgico. In serata e' stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove e' arrivato poco dopo le 20. Nelle prime ore di oggi il giovane e' deceduto per i gravi politraumi subiti.