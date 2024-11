Calcio, Eccellenza. Modica inguardabile si fa bloccare in casa dalla Leonfortese (0 a 0): primi fischi dagli spalti del "Barone"

Modica inguardabile colleziona il secondo pareggio consecutivo in casa con la Leonfortese. La squadra ennese non ha dovuto faticare per mantenere inviolata la sua porta e in un paio di occasioni ha rischiato di vincere ma ha trovato le parate puntuali di Pontet. I rossoblù di Ferrara hanno racimolato due punti in tre partite, non certo una media promozione, e non hanno approfittato del pareggio tra Vittoria e Milazzo per guadagnare posizioni in classifica. Al Vincenzo Barone, dopo lo 0 a 0 con la Leonfortese si sono sentiti i primi fischi della stagione. E all'orizzonte c'è la trasferta di Avola domenica prossima. Una settimana non facile attende l'allenatore rossoblù che deve rimettere in sesto un "giocattolo" che rischia di rompersi.

MODICA - LEONFORTESE 0-0

Modica: Pontet, Mollica (41’ st Mollica), Rossi, Rallo, Aldair (13’ st Cacciola), Cappello (36’ st Susino), Schembari (28’ st Kondila), Messina, Arquin, Idoyaga, Vitelli (25’ st Belluso). Panchina: La Licata, Denaro, Mallia, Alecci, Cacciola, Kondila, Triolo, Belluso, Susino. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Leonfortese: Moschella, Baldhe, Coco, Puleo, Russo, Popolo, Cipriano (20’ st Biondo), Villar (23’ st De Luca), Cosendey, Caputa (30’ st La Porta), Fittaioli. Panchina: Russo, Biondo, Contino, De Luca, Favata, La Porta, Manuele, Migneco, San Filippo. Allenatore: Eugenio Lovito.

Ammoniti: Idoyaga (M), Baldhe, Fittaioli, Moschella (L)