Il suicidio della studentessa a Piazza Armerina, la Procura interviene

"Occorre fare chiarezza su alcuni aspetti di cui è stata data ampia diffusione sui mass media, che hanno ingenerato pubblico clamore, dovuto essenzialmente alla rivelazione di alcune 'presunte novità' sullo sviluppo delle indagini; la circostanza poi che siano state ricondotte a non meglio specificate 'fonti investigative', invero del tutto inspiegabilmente, ha contribuito a darne un'apparenza di veridicità''. Lo scrive in una nota il Procuratore dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino che per domani mattina ha indetto una conferenza stampa. "Al fine di tutelare l'interesse pubblico a una corretta informazione, in relazione alle notizie date nei giorni scorsi (dalle agenzie di stampa e dai rotocalchi, nonché dai principali tg nazionali e locali), con particolare enfasi e con dovizia di particolari, in merito alle indagini conseguenti alla tragica morte della quindicenne di Piazza Armerina, quest'Ufficio ritiene necessario indire una conferenza stampa'', scrive il Procuratore.