Giornata nazionale del Parkinson, visite gratuite a Villa Sofia a Palermo

È con l'iniziativa "L'Ospedale apre le porte" che il Centro di riferimento regionale Parkinson Palermo - Villa Sofia - CTO, partecipa, sabato 30 novembre, alla "Giornata nazionale del Parkinson" promossa dalla Fondazione Limpe.

Chiunque voglia notizie sulla malattia di Parkinson o sul proprio stato di salute sarà ricevuto senza ricetta, dalle 9 alle 13.30, nei locali del CTO, in via Antonino Cassarà. Chi è interessato deve scrivere all'e-mail ambulatorioparkinsoncto@villasofia.it e riceverà l'orario della visita. Sarà presente la dottoressa Marina Rizzo, coordinatrice del Centro, con incarico di "Altissima professionalità per il Parkinson", insieme alla psicologa, dott.ssa Claudia Ventimiglia, e alla logopedista, dott.ssa Elda Stampone. Il Centro si avvale, inoltre, della collaborazione di 11 specialisti nelle discipline più frequentemente coinvolte nella malattia di Parkinson, specialisti che potranno essere contattati successivamente.