Pure la Questura di Siracusa s'illumina di arancione

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Questura di Siracusa rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere attraverso numerose iniziative nell’ambito dell’ormai noto progetto nazionale “… questo non è amore 2024”. Stasera la Questura sarà illuminata di arancione in adesione all’iniziativa “Orange the World”, promossa dall’associazione “Soroptimist International Italia”.

Le numerose attività, svolte a Siracusa e in provincia, fortemente volute dal Questore Roberto Pellicone, sono finalizzate a sensibilizzare le vittime e a incoraggiarle a chiedere aiuto, grazie a momenti di incontro con i Poliziotti della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura.

Nel corso di tutto il mese di novembre nell’ambito dei numerosi incontri di legalità che la Polizia di Stato, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha tenuto in tutte le scuole di Siracusa e provincia, gli esperti della Comunicazione della Questura hanno incentrato i loro interventi sulle tematiche che riguardano le violenze di genere e intrafamiliari, con particolare riferimento all’importanza della denuncia al primo segnale di violenza o di sopraffazione operato ai danni della donna.

Nella mattinata odierna, il Dirigente della Divisione Anticrimine, Maria Antonietta Malandrino, parteciperà ad una conferenza dal titolo: “La vittima è sempre la stessa: LA DONNA - #TI RISSI NO…” che si terrà dalle ore 9.00 presso il cinema Vasques.

I responsabili dell’Ufficio per la Comunicazione incontreranno gli studenti dell’Istituto Rizza per una conferenza tematica sul progetto “…questo non è amore 2024”.

In provincia si sono tenuti in tutte le città sede di Commissariato incontri tematici con gli studenti delle scuole superiori.

In particolare, ad Augusta personale del Commissariato parteciperà ad un’iniziativa che si terrà presso il teatro della Marina, organizzato dal Comune.

Quest’anno sono state inaugurate in provincia di Siracusa, dalla Polizia di Stato in sinergia con la Soroptimist International Italia, due stanze dedicate alla denuncia di violenze di genere. Una in Questura e l’altra presso il commissariato di P.S. di Augusta. “Una stanza tutta per se…” è l’iniziativa dedicata all’ascolto della vittima in condizione di particolare vulnerabilità.

Nel corso della giornata il camper della Polizia di Stato stazionerà nei pressi dei luoghi ove a Siracusa si terranno gli eventi principali riguarniti la ricorrenza odierna, fornendo informazioni utili ai cittadini.

Sul versante della repressione, la Questura di Siracusa ha da tempo intensificato tutte le attività a cura degli uffici investigativi, coordinati dalla Divisione Anticrimine.

I risultati raggiunti hanno contribuito a scuotere le coscienze e favorito nuove denunce di maltrattamenti in famiglia e di genere.

Nel corso dell’anno sono stati emessi 65 provvedimenti di ammonimento a firma del Questore ad altrettanti uomini violenti e sono state notificate 27 sorveglianze speciali di cui 16 con l’applicazione del braccialetto elettronico.