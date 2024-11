Lentini, fermati in auto con oggetti per lo scasso e passamontagna: denunciati

Nell’ambito di servizi, predisposti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere nella provincia di Siracusa, Agenti del Commissariato di Lentini, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 23 e 44 anni, entrambi conosciuti alle forze di polizia, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

In specie, i due soggetti, a bordo di un’autovettura, sono stati controllati dagli agenti in via Riccardo da Lentini.

Nel corso del controllo, all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, una chiave pass partout, un dispositivo di programmazione delle chiavi, una mazza, un trapano, dei dischi da taglio e altro materiale quali tute, guanti e passamontagna.