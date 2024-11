Tutte le curiosità storiche sulla roulette online dalla sua nascita alla digitalizzazione

L’ultima innovazione di questo gioco è presente nei casino online con la roulette live streaming , che offre la possibilità di giocare in diretta con un croupier autentico, così come per i giochi di poker e blackjack live c’è un vero dealer a servire le carte. Quando è stata creata la roulette era impossibile immaginare che un giorno avremmo potuto giocarla attraverso uno smartphone, anzi, secoli fa la stessa roulette creò stupore e incredulità, perché veniva vista e concepita come un congegno dalla tecnologia futuristica: con proprietà ed effetti quasi magici.

La scienza della roulette: il moto perpetuo

Tutto nasce dal moto perpetuo, perché nel bel mezzo del XVII secolo, Pascal stava conducendo esperimenti scientifici su questo argomento, quando gli venne l’idea della roulette. In quel periodo aprirono anche i primi casinò tradizionali in Europa e già meno di un secolo dopo era possibile giocare alla roulette francese, così come la conosciamo oggi.

Video Poker e roulette digitali: soluzioni grafiche tra mito e leggenda

Le prime roulette digitali realizzate negli ultimi 20 anni dello scorso secolo aprirono all’universo delle grafiche a tema, di conseguenza, tutti i miti e le leggende che la roulette aveva creato nei secoli, presero forma.

Il mito più conosciuto è quello della roulette come gioco del male, perché la somma dei suoi numeri è 666, numero che nella storia della cabala è l’icona del diavolo: il male assoluto. Dalle grafiche a sfondo diabolico alle roulette come storytelling dei videopoker, il passo fu breve: attualmente anche questo gioco è presente sui casinò online, realizzato con qualsiasi argomento grafico a tema.

La roulette online in diretta streaming e le sue tipologie

Las Vegas integrò i sistemi di gioco della roulette presentando la versione americana: quella con il doppio 0. La versione europea è un misto tra quella francese e la roulette degli Stati Uniti: è conosciuta anche con il nome di roulette inglese.

La digitalizzazione ha consentito non solo di ampliare la varietà grafica di questi giochi, ma anche di giocare alla roulette online dal vivo in tempo reale, con un croupier che conduce il gioco e anche tutti i suoni e le ambientazioni delle sale da gioco autentiche e più prestigiose.

Tra le novità dei casinò online di ultima generazione ci sono i diversi tipi di bonus, una vera rivoluzione rispetto ai casinò tradizionali.

Per esempio, sono presenti bonus di benvenuto per i nuovi iscritti o alla prima ricarica del conto, con percentuali raddoppiate o che non sono mai inferiori al 50% del denaro caricato sul conto.

Un bonus che ha reso la roulette online uno dei giochi più scaricati dagli utenti, riguarda sicuramente le opzioni di rimborso sulle giocate perse, così come i bonus fedeltà, che consentono di ottenere free spin per girare gratis la ruota.

Tra le versioni più giocate c’è la roulette Quantum, che prende spunto dalla sua antica versione scientifica a cui vengono applicate tutte le nuove teorie della meccanica quantistica: un altro esempio di come la digitalizzazione ludica riesca a unire passato e futuro.