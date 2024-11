Acate, conto alla rovescia per il 1° Slalom automobilistico intitolato alla memoria di Angelo Albani

Il rombo dei motori tornerà a riecheggiare dopo alcuni anni ad Acate sui tornanti che dalla Valle del fiume Dirillo conducono al centro abitato. È febbrile l’attesa per gli appassionati, e non solo, per il “1° Slalom Automobilistico Città di Acate”, intitolato alla memoria di Angelo Albani, uno dei pochi piloti locali che oltre quarant’anni fa partecipava con la sua Abarth Osella Ms 1000 Bialbero alle cronoscalate automobilistiche per i colori della Puntese Corse.

Albani è venuto a mancare prematuramente e in questi anni i figli Giacomo e Alex, titolari di un’affermata officina, hanno coltivato il sogno di ricordare il proprio genitore con una manifestazione di notevole respiro.

“Non si può spiegare in poche parole l’emozione che stiamo provando – spiega Alex, il più giovane -. Dopo tanto lavoro faticoso per curare ogni aspetto siamo molto soddisfatti e pronti ad accogliere centinaia di amanti delle quattro ruote, con la ciliegina della buona musica e della gastronomia”.

Nell giornata di sabato 30 novembre, infatti, a partire dalle 20, 303, nel centro storico, si esibirà una cover band di Zucchero Fornaciari, con street food locale e prodotti del territorio.

La passione degli Albani per le auto d’altronde è antica: “Il pioniere è stato mio nonno Giacomo, che partecipò alla prima edizione del Giro di Sicilia, classificandosi al secondo posto solo per un guasto irreparabile alla sua vettura, mentre mio padre è stato presente in oltre trenta gare, Erice, Pergusa, Cefalù, ottenendo ottimi piazzamenti. Grazie, all’amministrazione comunale, alla provincia e all’ ESA, che ci hanno dato una mano non da poco, siamo riusciti a sistemare una strada ormai all’abbandono. Gli operatori agricoli ora tirano un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni le strade di accesso ai loro fondi sono state, allargate, ripulite, asfaltate e messe in sicurezza”.

Macchine storiche, bicilindriche, sportive, fuoriserie, dovrebbero essere più di quaranta quelle che si cimenteranno nell’arduo tracciato di 2.750 metri, con partenza nell’ultimo tratto della S.P. 90 e poi, nell’ordine, contrada Litteri, S. P. 2, ponte sul Dirillo, contrada Canale, fino al traguardo posto in via Umberto, a pochi metri dal Castello dei Principi di Biscari.

In “cabina di regia” gli esperti uomini della Scuderia Armanno Corse di Palermo con il presidente Gaetano Armanno ed il segretario-pilota Andrea Armanno. A collaborare con Alex e Giacomo Albani anche Emanuela Morale e Sergio Messina, supportati altresì da appassionati e sponsor della zona.

Le operazioni preliminari svolgeranno sabato, in piazza Matteotti, dalle 15 alle 19,30. Domenica 1° dicembre, alle ore 9, la salita di ricognizione, cui seguiranno le tre manches a cronometro che determineranno le classifiche per ogni categoria.