Siracusa, ladri senza cuore: furto alla mensa dei poveri del Pantheon

La mensa del Pantheon a Siracusa è stata presa di mira dai ladri. Per ben due volte, in 24 ore, qualcuno si è introdotto nella struttura ogni giorno aperta per dare un pasto a chi vive una condizione di difficoltà. Ieri mattina intorno alle ore 8.00 qualcuno ha scavalcato il cancello, ha spaccato la porta ed ha rubato derrate alimentari, ma anche stoviglie e materiale per la pulizia che si trovavano nel magazzino. Stamane intorno alle ore 5.00, la seconda irruzione in meno di 24 ore, per portare via sempre derrate ed altro materiale. La mensa è rimasta chiusa nella giornata di ieri ed inevitabilmente resterà chiusa anche oggi. “Purtroppo in questo momento non possiamo aprire la mensa alle persone - ha detto amareggiato il parroco, don Massimo Di Natale - e non possiamo così assicurare quel servizio verso il prossimo che forniamo ogni giorno, festivi compresi. E’ chiaro che la carità non verrà mai meno, nonostante sia necessario fermarsi per ripulire e sistemare i locali visti i danni che sono stati procurati”. Sono intervenute le forze dell’ordine, polizia di Stato, carabinieri e la polizia municipale, che hanno effettuato dei rilievi e stanno visualizzando le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli autori del furto.