Pd: "L'Ars discuta il nostro Ddl per l'educazione all'affettività nelle scuole"

"Il contrasto ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne passa attraverso un percorso complesso che è soprattutto culturale. Per questo con il gruppo del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana abbiamo presentato un disegno di legge per introdurre l'educazione all'affettività nelle scuole siciliane. Partire dalle scuole, dai nostri giovani, per contribuire ad 'educare' i futuri compagni, fidanzati, mariti". Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars, primo firmatario del ddl 'Norme per l'introduzione dell'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole', presentato nei mesi scorsi al Parlamento regionale. Il ddl prevede che nelle scuole siciliane si attivino, in collaborazione con associazioni "qualificate e riconosciute dalla Regione", corsi di offerta formativa extracurricolare, in coerenza con gli insegnamenti curriculari, finalizzati all'apprendimento degli aspetti cognitivi, affettivi, fisici e sociali della sessualità con l'obiettivo di promuovere la capacità negli adolescenti di prendere decisioni libere, consapevoli e inclusive basate sul rispetto del proprio corpo e di quello altrui. "Chiederemo al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno - aggiunge Catanzaro - che subito dopo l'esame della finanziaria regionale il disegno di legge sia discusso all'Ars: la politica deve fare la propria parte se vogliamo che il 25 novembre sia ogni giorno".