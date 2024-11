Catanzaro, avviso pubblico della Regione per la certificazione della parità di genere

Promuovere l'occupazione femminile per ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro e sostenere il contrasto alla violenza sulle donne: è l'obiettivo dell'avviso pubblico varato dalla Regione per incentivare sui luoghi di lavoro la'Certificazione della parità di genere'. L'iniziativa è stata illustrata alla cittadella regionale di Catanzaro, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, dal presidente della Regione Roberto Occhiuto assieme all'assessore regionale alle Pari Opportunità Caterina Capponi, al vice presidente della Giunta Filippo Pietropaolo e all'assessore al Lavoro Giovanni Calabrese, al direttore del Dipartimento Lavoro Fortunato Varonee alla consigliera di parità Tonia Stumpo. Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, prevede la concessione di contributi alle Pmi.-