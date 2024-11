Il Bayesian affondato a Porticello, riunione in Capitaneria per il recupero

Si è tenuto in Capitaneria di Porto a Palermo un primo incontro per il recupero del Bayesian, l'imbarcazione affondata a 50 metri di profondità al largo di Porticello la notte del 19 agosto e dove sono morti sei passeggeri e un membro dell'equipaggio. All'incontro hanno preso parte i tecnici della guardia costiera e gli avvocati della società dell'imbarcazione. Sono state già richieste diverse offerte da parte di alcune ditte che si occupano di recupero dei relitti per stabilire costi e modalità. Gli aspetti tecnici della delicata operazione devono essere concordati con la Capitaneria di Porto e questi incontri servono proprio per realizzare quel piano di recupero che dovrà avere il via libera da parte degli uffici della direzione marittima.