Canone idrico a Pozzallo, per Fratelli d'Italia importi non reali

l Circolo Fratelli d'Italia Pozzallo, al fine di trovare una soluzione, si fa portavoce delle infinite segnalazioni, reclami e tensioni riguardo le fatture per il canone idrico emesse da Iblea Acque. In sintesi, abbiamo constatato che al passaggio di consegne da parte del Comune verso la società Iblea Acque, non si è proceduto a definire l'ultimo consumo; di contro, la nuova società adibita alla riscossione non ha previsto una verifica reale con la lettura effettiva, ma ha dato avvio alla fatturazione basandosi su un consumo medio. Pertanto, i cittadini pozzallesi hanno ricevuto pletorici importi da pagare e non corrispondenti ai dati reali: il costo dell'acqua è raddoppiato ed il malcontento non trova le giuste risposte. A tutto ciò si aggiunge la difficoltà di questi ultimi di poter far rettificare e correggere le fatture errate, poiché l'ufficio di competenza è aperto al pubblico un solo giorno a settimana, in cui riceve un esiguo numero di utenti. Non si può rimanere in attesa ascoltando un continuo ping pong sulle responsabilità nei rapporti a un problema strutturale e ad oggi ancora irrisolto. Fratelli d'Italia Pozzallo chiede a tal punto la convocazione di un consiglio comunale aperto a sostegno degli utenti che chiedono un'immediata soluzione della problematica che non è più procrastinabile.