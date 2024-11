Comico di Palermo denuncia per diffamazione gli autori di 2 podcast

Due podcaster, per la prima volta in Italia, denunciati per diffamazione aggravata da un attore comico per una gag ironica. E' quanto accaduto ai due conduttori del podcast "Egoriferiti" - il regista ed ex autore di "Le Iene" Giuseppe Cardinale e il giornalista Vassily Sortino - convocati dai carabinieri di Palermo per ricevere un verbale di conoscenza, dove hanno scoperto di essere stati accusati dall'attore Toni Matranga del duo Matranga e Minafò, ospite del programma televisivo di Raidue "Made in sud". Oggetto delle recriminazioni di Matranga, presentate al tribunale di Palermo, la rubrica ironica settimanale del podcast che lo vede coinvolto con la sua fotografia avvolta in un salvadanaio, dove gli ospiti del talk show lasciano un contributo. I due podcaster sostengono, citando "testimoni". che Toni Matranga avrebbe chiesto loro un compenso per partecipare allo show online. "A questo punto abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo inventato questa gag comica in cui raccogliamo il denaro - spiegano -. Una rubrica settimanale che ha coinvolto politici, editori, speaker radiofonici, food influencer, critici cinematografici, scrittori e autori televisivi, che hanno capito, loro, il fine ironico di tutta la faccenda. Dopo avere ricevuto il verbale, trovandoci in quel momento vicino il mercato del Capo a Palermo, abbiamo deciso di non farci intimidire e di fare contribuire alla raccolta fondi, sempre con il salvadanaio con la faccia di Toni Matranga, anche i fruttivendoli, i ristoratori e i pescivendoli della zona, che si sono divertiti, come sempre tutti". "È la prima volta in Italia - concludono Cardinale e Sortino - che i conduttori di un podcast vengono denunciati.Un altro pessimo record raggiunto da Palermo e compiuto da un palermitano e da un uomo del Sud. Ma davvero è accettabile che un attore comico, non riconosca e denunci la satira nei suoi confronti?".