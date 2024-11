Romano (Noi moderati): "Bene ostinata volontà di Schifani sui termovalorizzatori"

'Il mio plauso al governatore Renato Schifani per la sua ostinata volontà politica nella realizzazione dei termovalorizzatori, strumento indispensabile nella gestione dei rifiuti. L'Isola ha pagato il prezzo, in questo settore, della demagogia e della disinformazione. L'adozione del piano dei rifiuti, necessaria alla progettazione e alla costruzione di questi impianti all'avanguardia sotto il profilo degli standard di sicurezza ed efficacia, è un traguardo politico storico, anche e soprattutto perché consente di superare l'indecorosa e anacronistica stagione delle discariche che ha segnato negativamente la vita della Sicilia, confinandola in un'emergenza che è diventata strutturale". Lo dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.