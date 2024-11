Parcheggi a Palermo, trovati 8 irregolari su 13: una denuncia

Otto operai irregolari su 13 controllati, dei quali 2 cittadini extracomunitari. E' questa la situazione che hanno riscontrato i carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo, dei militari della compagnia carabinieri di San Lorenzo, dei funzionari di vigilanza della sede regionale dell’Inps e della Polizia municipale nel corso di un controllo ad una società che gestisce i parcheggi, in dieci distinte sedi operative, nel centro del capoluogo siciliano. Al termine del controllo, il personale operante ha denunciato a piede libero alla Procura palermitana il gestore della società procedendo alla sospensione dell’attività imprenditoriale per l’alta percentuale di lavoratori irregolari occupati sul posto, ed elevando a suo carico sanzioni per circa 82.000 euro.